Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla biri yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla biri yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekibin kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen Suriyeli şüpheliler O.K. ve F.M.A'nın Bilali Habeş Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenlendi.

Adreste, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6'sı çocuk 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, biri yabancı uyruklu 2 zanlı ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:50 Kaynak: AA
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