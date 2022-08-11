İtalya'dan gelen uzmanlar Kilis'te zeytinyağı üreticilerine eğitim verildi - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya'dan gelen uzmanlar Kilis'te zeytinyağı üreticilerine eğitim verildi

11.08.2022 17:15
İtalya'dan gelen uzmanlar Kilis'te zeytinyağı üreticilerine eğitim verildi

Kilis'te, İtalya'dan gelen uzmanların katılımıyla "Zeytinyağı Üretiminde Yeni Yaklaşımlar ve Tadım Eğitimi" programı gerçekleştirildi.

Kilis'te, İtalya'dan gelen uzmanların katılımıyla "Zeytinyağı Üretiminde Yeni Yaklaşımlar ve Tadım Eğitimi" programı gerçekleştirildi.

Kilis Valiliği, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Kilis Belediyesince Canbolat Paşa gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, tescilli Kilis zeytinyağına daha fazla değer kazandırılacağına ilişkin yeni yaklaşımlar ve stratejiler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Kilis Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mehmet Polat, gazetecilere, ajans olarak Kilis zeytinyağını hem ulusal hem de uluslararası düzeyde hak ettiği değere ulaşabilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İtalya'dan zeytinyağı hakkında uzman olan kişileri Kilis'e davet ettiklerini belirten Polat, "Burada hem üreticilerimizi ziyaret ettik hem de zeytin bahçelerini gezerek konuyla ilgili onların da görüşlerini aldık. Bununla birlikte Kilis'te zeytinyağı üreticiliği konusunda önde gelen çiftçilerimizi de bir eğitim programına davet ederek onların da görüşlerini aldık. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Zeytinyağı uzmanı Luca Mencaglia da Kilis'in genel olarak çok büyük gelişme potansiyeli olan bir bölge olduğunu belirterek, kısa sürede üstün kalite zeytinyağına ulaşılabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Mencaglia, sıkımhanelerin teknik açıdan geliştirilmesiyle zeytinyağının daha iyi yerlere geleceğini de sözlerine ekledi.

Kilis Valisi Recep Soytürk ve Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın da katıldığı programda İtalya'dan gelen zeytinyağı uzmanları kentteki üreticilere çeşitli konularda eğitimler verdi.

YORUMLAR
500
İtalyan zeytinyağı uzmanlarından Kilis Zeytin üreticilerine eğitim İtalyan zeytinyağı uzmanlarından Kilis Zeytin üreticilerine eğitim Avrupa devre dışı kaldı! Türkiye için büyük fırsat... Eğer başarabilirsek müthiş bir gelir elde edeceğiz Avrupa devre dışı kaldı! Türkiye için büyük fırsat... Eğer başarabilirsek müthiş bir gelir elde edeceğiz
Kaynak: AA

Zeytinyağı, İpekyolu, İtalya, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'dan gelen uzmanlar Kilis'te zeytinyağı üreticilerine eğitim verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
17:02 Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:35 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 17:16:56. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya'dan gelen uzmanlar Kilis'te zeytinyağı üreticilerine eğitim verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement