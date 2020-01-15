Kilis'te kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Kilis'te kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

7 saat önce

Kilis'te gümrük kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Kilis'te gümrük kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu.

Araçta, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 754 paket sigara, 155 puro, 17 teneke kutu içki, 4 şişe içki, 31 paket elektronik sigara filtresi, 3 kilo 500 gram nargile tütünü, 510 gram pipo tütünü ve 6 kilo 400 gram çay ele geçirildi.

Ekiplerin, şüphe üzerine durdurdukları bir başka araçta da 360 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:22 Kaynak: AA
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