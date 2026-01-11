Kilis'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kilis'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Genç Hayatını Kaybetti

Kilis\'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Genç Hayatını Kaybetti
11.01.2026 13:29
Kilis'te mangal yakarken karbonmonoksit gazından zehirlenen 23 yaşındaki Şahin Çiray hayatını kaybetti.

Kilis'te karbonmonoksit gazından zehirlenen genç hayatını kaybetti.

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Şahin Çiray, gece üşümesi üzerine evde bulunan mangalı yaktı. Bir süre sonra Çiray'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, karbonmonoksit gazından etkilenen Çiray'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

Kilis'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Genç Hayatını Kaybetti

