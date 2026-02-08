Kilis\'te Kaybolan Alzheimer Hastası Bulundu

Kilis'te kaybolan 67 yaşındaki alzaymır hastası arazide bulundu.
Mehmet Sanlı Mahallesi TOKİ Konutları'nda ikamet eden alzaymır hastası Ş.Y. kayboldu.
Yakınlarının jandarmaya haber vermesinin ardından kayıp şahsı arama çalışmaları başlatıldı.
Devriyeler tarafından bölgede yapılan araştırmalar neticesinde kayıp şahıs arazide bulunarak ailesine teslim edildi.
