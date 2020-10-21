Kilis'te koronavirüs denetimleri artırıldı - Son Dakika

KİLİS'te, koranavürüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle denetimler artırıldı. Polis ekipleri, 10 kontrol noktasında maske denetimi yaparak, kurallara uymayanlara para cezası uyguluyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin 10 ayrı bölgesinde oluşturduğu kontrol noktalarında, koronavirüs denetimi başlattı. Araçları tek tek durduran polisler, sürücü ve yolculara koronavirüs tedbirlerini hatırlatıyor. Maske takmadığı belirlenen kişilere ise 900 lira idari para cezası uyguluyor. Denetimde karantina hükümlerini ihlal ettiği saptananlar ise, 3 bin 150 lira para cezası kesilerek, yurtlara gönderiliyor.Motorize polis ekipleri de sokaklarda devriye gezerek, kurallara uymayanlara ceza yazıyor.