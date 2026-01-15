Kilis\'te Miraç Kandili Coşkusu

Kilis'te Miraç Kandili dolayısıyla camiler dolup taştı. Mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar, kent genelindeki camilere akın etti.

Özellikle Hacı Faruk Kayabaş Camii'nde yoğunluk yaşanırken, program kapsamında din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu. Kandilin manevi atmosferinde cemaat, ellerini semaya açarak dualar etti.

Programın ardından cami çıkışında vatandaşlar tarafından kandil dolayısıyla ikramlarda bulunuldu. Miraç Kandili'nin manevi ikliminde bir araya gelen vatandaşlar, geceyi birlik ve beraberlik içinde idrak etti. - KİLİS