Kilis'te uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kilis'te uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kilis'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

Kilis'te uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kilis'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla zanlıların kent merkezinde belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda M.Ç, E.C, A.Y, E.E.T. ve H.R.D, gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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