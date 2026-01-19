Kilis Valisi Ömer Kalaylı görevine başladı - Son Dakika
Kilis Valisi Ömer Kalaylı görevine başladı

Kilis Valisi Ömer Kalaylı görevine başladı
19.01.2026 11:35
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sarıyer Kaymakamlığı görevinden Kilis Valiliğine atanan Ömer Kalaylı, düzenlenen törenle görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sarıyer Kaymakamlığı görevinden Kilis Valiliğine atanan Ömer Kalaylı, düzenlenen törenle görevine başladı.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, karşılama töreninin ardından valilik makamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Ömer Kalaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından resmen göreve başladığını söyledi. Kilis'in köklü bir tarihe sahip olduğunu vurgulayan Vali Kalaylı, "Kilis'imiz köklü tarihi, kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan kültürü, gelenekleri ve insanı ile müstesna bir şehirdir. Kilis aynı zamanda bir serhat şehridir. Bu serhat şehrimizin daha güvenli, daha huzurlu bir şehir olması için gece gündüz demeden çalışmak bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir vefa borcudur" diye konuştu.

"İhtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanında olacağız"

Görev süresi boyunca toplumun tüm kesimlerine yakın olacaklarını ifade eden Kalaylı, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere, engelli hemşerilerimize, yaşlılarımıza, öksüz ve yetimlerimize, fakir fukaraya ve gariplere her zaman ve her şartta herkesten yakın olacağız. Kilis'te ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Kilis'e özgü projelere önem vereceklerini belirten Kalaylı, "Kilis'imizin kendi ruhuna, kültürüne ve gelişim dinamiklerine uygun projeler üretmek en büyük hedeflerimizden biri olacak. Bu konuda önerilerinize ve desteklerinize önem vereceğim" dedi.

Kamu hizmetlerinde hız ve kolaylığın öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Kalaylı, "Tüm kamu kurumlarımızda vatandaşlarımızın işlerinin hızlı ve sorunsuz şekilde halledilebilmesi en önemli gayemizdir. Bunun için gerekli tedbirleri zamanında ve yerinde alacağız" şeklinde konuştu.

Ekonomik gelişmeye de değinen Kalaylı, "Kilis'imiz Türkiye ekonomisine katkı sunmakta ve istihdam sağlamaktadır. Sanayicimizin, esnafımızın ve ticaret erbabımızın önünü açmak önceliklerimiz arasında yer alacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kapılarımız tüm Kilisli hemşerilerimize sonuna kadar açık olacaktır"

"Vizyonumuz adalet, misyonumuz halkımızın huzur ve güvenliği olacaktır" diyen Kalaylı, "Devletimizin şefkatli elini her hanede hissettirecek, vatandaşımızın derdiyle dertlenecek, sevincini paylaşacağız. Gönül kapılarımız da kurumlarımızın kapıları da tüm Kilisli hemşerilerimize sonuna kadar açık olacaktır" dedi.

Vali Kalaylı, Trabzon Valiliğine atanan önceki Kilis Valisi Tahir Şahin'e de değinerek, "Daha önce birlikte görev yaptığımız Tahir Şahin valimize yeni görev yerinde üstün başarılar diliyorum. Bugüne kadar Kilis'e hizmet eden tüm valilerimize ve kamu görevlilerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kilis Valiliği önünde gerçekleştirilen karşılama törenine İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, kurum müdürleri ile protokol üyeleri katıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

