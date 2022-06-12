Kilis Valisi: Suriyeli sayısı, kent nüfusunun yüzde 38,47'sine karşılık geliyor - Son Dakika
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Kilis Valisi: Suriyeli sayısı, kent nüfusunun yüzde 38,47'sine karşılık geliyor

12.06.2022 12:49
Kilis Valisi: Suriyeli sayısı, kent nüfusunun yüzde 38,47'sine karşılık geliyor

Kilis Valisi Recep Soytürk, kentte Suriyeli sayısının Türk nüfusunu geçtiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadını belirterek, "Kilis ilinde yaşayan Suriyeli sayısı, Kilis'te toplam kişi sayısının yüzde 38,47'sine karşılık gelmektedir" dedi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, kentte Suriyeli sayısının Türk nüfusunu geçtiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadını belirterek, "Kilis ilinde yaşayan Suriyeli sayısı, Kilis'te toplam kişi sayısının yüzde 38,47'sine karşılık gelmektedir" dedi.

Vali Soytürk, düzenlediği basın toplantısında belirli çevrelerce özellikle sosyal medyada Kilis'te Suriyeli sayısının Türk nüfusunu geçtiği yönündeki gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunulduğunu belirterek, "İl nüfusu 145,826 olan Kilis ilinde 109,687 geçici koruma kapsamında kayıtlı Suriyeli yabancı bulunmaktadır. Geçici korumaları 2 yıldan fazla bir süredir pasif halde bulunan 18,504 yabancının kayıtları düşüldüğünde; Kilis ilinde bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 91,183'tür. Dolayısıyla nüfusu 145,826 olan Kilis ilinde geçici koruma altındaki Suriyelilerle beraber toplam 237,009 kişi yaşamaktadır. Bu kapsamda Kilis ilinde yaşayan Suriyeli sayısı, Kilis'te yaşayan toplam kişi sayısının yüzde 38,47'sine karşılık gelmektedir" dedi.


Kilis Valisi: Suriyeli sayısı, kent nüfusunun yüzde 38,47'sine karşılık geliyor
Kilis Valisi: Suriyeli sayısı, kent nüfusunun yüzde 38,47'sine karşılık geliyor
Kilis Valisi: Suriyeli sayısı, kent nüfusunun yüzde 38,47'sine karşılık geliyor
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Kilis'te yaşayan Suriyelilerin Türk nüfustan fazla olduğu iddialarına cevap Kilis'te yaşayan Suriyelilerin Türk nüfustan fazla olduğu iddialarına cevap 7 Aralık Üniveristesine erişebilirlik belgesi 7 Aralık Üniveristesine erişebilirlik belgesi
Kaynak: DHA

Recep Soytürk, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis Valisi: Suriyeli sayısı, kent nüfusunun yüzde 38,47'sine karşılık geliyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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