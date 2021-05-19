Kilit isimlerden Rana Azap: Müşteri talebine göre fiyat belirlediler - Son Dakika

Kilit isimlerden Rana Azap: Müşteri talebine göre fiyat belirlediler

19.05.2021 13:18
Kilit isimlerden Rana Azap: Müşteri talebine göre fiyat belirlediler, System.String[]

Kripto para borsası Thodex'le ilgili soruşturmanin kilit isimlerinden olduğu öne sürülen ve dün yakalanan firari şüphelilerden finans departmanı sorumlusu Rana Azap ifadesinde, müşterinin arz ve talep durumuna göre fiyat belirlendiğini anlattı.

Kripto para borsası Thodex'le ilgili soruşturmanin kilit isimlerinden olduğu öne sürülen ve dün yakalanan firari şüphelilerden finans departmanı sorumlusu Rana Azap ifadesinde, müşterinin arz ve talep durumuna göre fiyat belirlendiğini anlattı.

DHA'nın edindiği bilgilere göre; Rana Azap ifadesinde, 2016 yılında, firari Faruk Fatih Özer'e ait olan yazılım firmasında ön muhabebeci olarak işe başladığını, Özer'in kız kardeşi Serap Özer ile birlikte satış danışmanı olarak çalıştığını, evinin uzak olduğunu, ulaşım sıkıntısı yaşaması üzerine ayrıldığını anlattı. Bir süre işsiz kaldıktan sonra, 2017-2018 yılları arasında Serap Özer aracılığıyla bu kez Koineks yani Thodex adlı şirkette işe başladığını kaydeden Azap, burada faturaları toparlayıp, ay sonunda müşavire verdiklerini belirtti. Burada da Serap Özer ile birlikte çalıştıklarını ifade eden Rana Azap, müşteri hizmetleri departmanında yazım yanlışı olması halinde düzeltme ile personelin bireysel emeklilik işlemleri ve son bir yıldır kurumlarla gerçekleştirilen yazışmaları kendisinin yaptığını söyledi.

MÜŞTERİNİN TALEBİNE GÖRE FİYATI BELİRLELE TALİMATI Genel olarak kripto para ile ilgili teknik bilgisi olmadığını söyleyen Azap, Dogecoin isimli coinin fiyatının diğer borsalardan daha uygun olduğunu, buna kendisinin müdahale etme gibi bir durumu bulunmadığını ileri sürdü. Kendisine müşterilerin arz ve talep durumuna göre fiyat  belirlenmesinin söylendiğini belirten Azap, nişanlısının da "Sizin firmada dogecoin uygun fiyata veriliyor" dediğini, düğün birikimleri olan 50 bin TL'yi yatırdıklarını anlattı. Böyle bir şey olabileceğini hiç hissetmediğini öne süren  Azap, patronu Özer'in yurtdışına kaçacağını bilmediğini, kendisinin de mağdur olduğunu, zimmetine para geçirmediğini, herhangi bir menfaat sağlamadığını, muhasebeci olmasına rağmen banka erişim yetkisi olmadığını belirtti. MÜŞTERİ ÇEKMEK İÇİN ÜNLÜLERLE REKLAM YAPTILAR

Azap, şirket kurulduğundan beri Özer kardeşlerin sık sık durumun kötü olduğunu söylediklerini ancak, yine de ünlülerle reklam yaparak müşteri çekmeleri gerektiğini anlattıklarını bildirdi. Özer kardeşlerin diğer borsaların hacimlerinin büyük olmasından şikayet edip, kendilerinin de hacmi  yükseltmeleri gerektiğini söylediklerini ifade eden Azap, ağabey Güven Özer, kız kardeş Serap Özer ve firari patron Faruk Fatih Özer'in sık sık odaya kapanarak, toplantı yaptığını anlattı. Parayı yurtdışına çıkarıp çıkarmadıklarını bilmediğine iddia eden söyleyen Azap'ın kendisiyle ilgili suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.


Kripto paralar, Serap Özer, Thodex, Finans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kilit isimlerden Rana Azap: Müşteri talebine göre fiyat belirlediler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Thodex soruşturması kapsamında yakalanan Rana Azap adli kontrolle serbest bırakıldı Thodex soruşturması kapsamında yakalanan Rana Azap adli kontrolle serbest bırakıldı Yüzde 85 engelli olan kızı evinin önünden kaçırdı, tecavüz etti Yüzde 85 engelli olan kızı evinin önünden kaçırdı, tecavüz etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler! Fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler! Fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi Dışişleri'nden ABD'nin Erdoğan'ı hedef alan sözlerine cevap geldi: Asılsız ithamlar yerine sivil halka saldırıları durdurmaya çabalayın Dışişleri'nden ABD'nin Erdoğan'ı hedef alan sözlerine cevap geldi: Asılsız ithamlar yerine sivil halka saldırıları durdurmaya çabalayın Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü

Son Dakika Haberleri
14:44 Son Dakika! İzmir'de önce 4.1 sonra 4.3 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi
14:32 Thodex soruşturması kapsamında yakalanan Rana Azap adli kontrolle serbest bırakıldı
14:26 Yüzde 85 engelli olan kızı evinin önünden kaçırdı, tecavüz etti
14:14 Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip intihar etti
14:08 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu
14:02 Aras Bulut İynemli'den büyük gaf! 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı birbirine karıştırdı
13:52 Edremit, SMA hastası 13 aylık Defne bebek için adeta seferber oldu
13:40 Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır
13:25 Dışişleri'nden ABD'nin Erdoğan'ı hedef alan sözlerine cevap geldi: Asılsız ithamlar yerine sivil halka saldırıları durdurmaya çabalayın
12:36 Ayrıntılar belli oluyor! Esnafa yapılacak hibe desteğinden seyyar satıcılar da yararlanabilecek
Son Dakika! İzmir'de önce 4.1 sonra 4.3 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi Son Dakika! İzmir'de önce 4.1 sonra 4.3 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi         
14:45
Ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi alınacak Ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi alınacak         
14:30
Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip intihar etti Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip intihar etti         
14:14
Aras Bulut İynemli'den büyük gaf! 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı birbirine karıştırdı Aras Bulut İynemli'den büyük gaf! 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı birbirine karıştırdı         
14:03
Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır         
13:40
İsrail'i rahatsız eden olay! Çin televizyonu Yahudi karşıtı haber yaptı İsrail'i rahatsız eden olay! Çin televizyonu Yahudi karşıtı haber yaptı         
13:25
Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum         
12:02
Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu         
11:52
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın         
10:40
Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı         
10:34
Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan         
09:30
Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi         
09:25
Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı         
09:13
Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf: Survivor'ı hiç izlemedim Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf: Survivor'ı hiç izlemedim         
23:56
Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı         
23:41
Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler         
22:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 14:48:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilit isimlerden Rana Azap: Müşteri talebine göre fiyat belirlediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement