Son Dakika Haberleri: Kilosu 120 TL, bronzlaşmak isteyen kakao yağına rağbet gösteriyor
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Kilosu 120 TL, bronzlaşmak isteyen kakao yağına rağbet gösteriyor

1 saat önce

Zonguldak'ta hava sıcaklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar bronzlaşmak için kakao yağına rağbet gösteriyor.

Kilosu 120 TL, bronzlaşmak isteyen kakao yağına rağbet gösteriyor, System.String[]
Zonguldak'ta hava sıcaklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar bronzlaşmak için kakao yağına rağbet gösteriyor.

Zonguldak'ta hava sıcaklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar bronzlaşmak için yöntemler aramaya başladı. Özellikle son günlerde giderek rağbet gösterilen kakao yağı vatandaşların ilgi odağı oldu. Kilogramı 120 TL olan kakao yağı doğal bir ürün olmasının yanı sıra soyulma ve kızarıklık yapmıyor. Aktarlarda satılan kakao yağı katı ve sıvı olarak 2 çeşit olarak raflarda yerini alıyor.

41 yıldır baharatçılık yapan 67 yaşındaki Tahir Buyurucu, "Yaz aylarının vazgeçilmesi bronzlaşmak için kullanılan kakao yağı. 2 türlü oluyor. 1 sıvası var, birde katısı var. Katısı güneş görünce eriyor. Vücudunuza sürdüğünüz zaman hem soyulma yapmıyor hemde kızarıklık yapmıyor. Vatandaşlar bu doğal ürüne rağbet gösteriyor. Yan etkisi olmayan bir ürün. Altını da çizmek istiyorum doğal bir ürün. Birazcık pahalı bir ürün ama az bir şey alsanız yetiyor. Kg'su 120 TL. Vatandaş bunu 3-4 liralık alıyor parça halinde yetiyor. Bir yaz boyunca alınan bu kakao yetiyor. Diğerlerinden daha iyi bir ürün bu. Diğerlerinde katkı maddesi oluyor bunda katkısı maddesi yok. Bu ürün kakao ağacından çıkan doğal bir ürün"dedi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:18 Kaynak: İHA
Zonguldak, Güncel
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