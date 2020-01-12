KİLYOS'TA KAYIP BALIKÇININ CESEDİ KIYIYA GETİRİLDİ (TEKRAR) - Son Dakika

- Türkmenistan uyruklu Begench Ovliyaguliyyev'un cesedinin 82 metrede dipteki teknede bulunduğu öğrenildi.

Beyza Nur GÜLER -Özgür EREN - Feridun AÇIKGÖZ- İstanbul DHA - KİLYOS'ta tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesinde hayatını kaybedenlerden birinin cesedi dün kıyıya getirildi.

Kilyos açıklarında önceki gün Rus bayraklı "Glard 2" isimli tanker ile çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinin enkazında olduğu tespit edilen 3 kişiye ait cesetleri çıkarmak üzere dalgıçlar sabah saatlerinde çalışma başlattı. Dalgıçların su altındaki çalışmaları başlarken Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar ise yüzeyde arama faaliyetlerini sürdürdü. Çalışmalar sırasında Türkmenistan uyruklu Begench Ovliyaguliyyev'un cesedi bulundu. Ovliyaguliyyev'un cesedinin 82 metre derinde teknenin içinde bulunduğu öğrenildi. Kıyıya getirilen cesedi bir süre savcı inceledi. Ovliyaguliyyev'un arkadaşları da inceleme yapıldığı sırada yanına geldi. Begench Ovliyaguliyyev'un cenazesi daha sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Görüntü Dökümü:

---------

-Teknenin gelişi

-Cenazenin indirilmesi

-İncelemeden görüntüler

-Arkadaşları

-Cenazenin götürülmesi