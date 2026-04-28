Kim askerlerine esir düşmeyi yasakladı: Risk oluştuğunda intihar edin - Son Dakika
28.04.2026 09:02
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un, Ukrayna’da savaşan askerlerin esir düşmemesi için hayatlarına son vermelerini öngören bir talimat verdiği öne sürüldü. Rusya saflarında çatışan Kuzey Koreli birliklerin ağır kayıplar verdiği belirtilirken, teslim olmanın yasaklandığı ve askerler üzerindeki baskının arttığı ifade ediliyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un, Ukrayna’da savaşan askerlerin esir düşmemesi için intihar etmelerini zorunlu kılan bir düzenlemeyi devreye aldığı iddia edildi. Gelişme, dış basında geniş yankı uyandırdı.

ESİR DÜŞMEK YASAK, “SONUNA KADAR DİREN” TALİMATI

Bloomberg kaynaklı haberlere göre, Pyongyang yönetimi Rusya saflarında savaşan Kuzey Koreli askerlerin teslim olmasını kesin şekilde yasakladı. İddialara göre askerlerden, yakalanma riski oluştuğunda hayatlarına son vermeleri istendi.

Daha önce de sahadan gelen bilgilerde bazı Kuzey Koreli askerlerin esir düşmemek için kendilerini patlattığı ya da intihar ettiği öne sürülmüştü.

UKRAYNA CEPHESİNDE AĞIR KAYIPLAR

Batılı istihbarat raporlarına göre Kuzey Kore, Rusya’ya destek için binlerce asker gönderdi. Bu birliklerin önemli kısmının yüksek riskli operasyonlarda kullanıldığı ve ciddi kayıplar verdiği belirtiliyor.

İDEOLOJİK BASKI VE AİLE TEHDİDİ İDDİASI

Uzmanlar, Kuzey Kore askerlerinin teslim olmaktan kaçınmasının yalnızca askeri değil, ideolojik nedenlere dayandığını belirtiyor. Bazı raporlarda, esir düşmenin askerlerin aileleri için ağır sonuçlar doğurabileceği yönünde baskı uygulandığı öne sürülüyor.

ULUSLARARASI TEPKİ BEKLENİYOR

İddiaların doğrulanması halinde, söz konusu uygulamanın uluslararası hukuk açısından ciddi tartışmalara yol açabileceği ifade ediliyor. Ancak Kuzey Kore yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
Tüm gazeteciler uyuşturucuya “Yaklaşma“ dedi Tüm gazeteciler uyuşturucuya "Yaklaşma!" dedi
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
Bybit’in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler Bybit'in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler?
Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı İki çocuk, feci şekilde can verdi Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
Iğdır’da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu Iğdır'da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu
56 değil sanki 26 Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı 56 değil sanki 26! Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı!

08:58
Fener’den kovulan Tedesco’nun son hareketi olay oldu
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu
08:33
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
07:39
Akaryakıta çifte zam Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
07:24
“Kız meselesi” iddiası Otobüslerle gelip mekanı bastılar
“Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar
06:55
Trump’ın İran’ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
06:19
Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
02:11
İstanbul Boğazı’nda facianın eşiğinden dönüldü
İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü
