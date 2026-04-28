Kim askerlerine esir düşmeyi yasakladı: Risk oluştuğunda intihar edin

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un, Ukrayna’da savaşan askerlerin esir düşmemesi için intihar etmelerini zorunlu kılan bir düzenlemeyi devreye aldığı iddia edildi. Gelişme, dış basında geniş yankı uyandırdı.

ESİR DÜŞMEK YASAK, “SONUNA KADAR DİREN” TALİMATI

Bloomberg kaynaklı haberlere göre, Pyongyang yönetimi Rusya saflarında savaşan Kuzey Koreli askerlerin teslim olmasını kesin şekilde yasakladı. İddialara göre askerlerden, yakalanma riski oluştuğunda hayatlarına son vermeleri istendi.

Daha önce de sahadan gelen bilgilerde bazı Kuzey Koreli askerlerin esir düşmemek için kendilerini patlattığı ya da intihar ettiği öne sürülmüştü.

UKRAYNA CEPHESİNDE AĞIR KAYIPLAR

Batılı istihbarat raporlarına göre Kuzey Kore, Rusya’ya destek için binlerce asker gönderdi. Bu birliklerin önemli kısmının yüksek riskli operasyonlarda kullanıldığı ve ciddi kayıplar verdiği belirtiliyor.

İDEOLOJİK BASKI VE AİLE TEHDİDİ İDDİASI

Uzmanlar, Kuzey Kore askerlerinin teslim olmaktan kaçınmasının yalnızca askeri değil, ideolojik nedenlere dayandığını belirtiyor. Bazı raporlarda, esir düşmenin askerlerin aileleri için ağır sonuçlar doğurabileceği yönünde baskı uygulandığı öne sürülüyor.

ULUSLARARASI TEPKİ BEKLENİYOR

İddiaların doğrulanması halinde, söz konusu uygulamanın uluslararası hukuk açısından ciddi tartışmalara yol açabileceği ifade ediliyor. Ancak Kuzey Kore yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.