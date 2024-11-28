Kimliğini değiştirmeyenlere kötü haber! Bu kurumda artık işlem yapamayacaksınız - Son Dakika
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Emlak

Kimliğini değiştirmeyenlere kötü haber! Bu kurumda artık işlem yapamayacaksınız

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Tapu işlemlerinin daha güvenli şekilde yapılması amacıyla, tapu müdürlüklerinde 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren eski tip nüfus cüzdanları ile işlem yapılamayacak.

28.11.2024 10:17
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Samsun Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürü Yılmaz Uzun, eski tip kimliklerin 1 Ocak 2025'ten itibaren tapu müdürlüklerinde geçerli olmayacağını belirterek uyarılarda bulundu.

Yılmaz Uzun, konuyla ilgili açıklamasında "Tapu sicilinin, devletin kusursuz sorumluluğu altında tutulması prensibiyle; hak sahipliğinin ve kişi kimlik bilgilerinin tespitinin daha güvenilir bir yöntemle yapılabilmesi için idaremizde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarıyla (çipli kimlik kartı) Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) kullanılmaktadır. Bu kapsamda; tapu müdürlüklerimizde yapılacak işlemlerin daha sağlıklı, etkin ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, nüfus cüzdanı yerine çipli kimlik kartlarının kullanılması zorunlu hale getirilmiştir" dedi.

"KİMLİĞİNİZİ DEĞİŞTİRİN" ÇAĞRISI

Vatandaşlara mağdur olmamaları adına kimliklerini değiştirmeleri çağrısında bulunan Uzun, "Kimliğini yenilemeyen vatandaşlar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren tapu müdürlüklerimizde herhangi bir işlem gerçekleştiremeyecektir. Milletvekilleri, yasama organı eski üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlara TBMM tarafından verilen kimlik belgelerinin ve avukat kimliklerinin tapu işlemlerinde kullanılmasına devam edilecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına eski nüfus cüzdanlarını yeni kimlik kartları ile değiştirmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Kimliğini değiştirmeyenlere kötü haber! Bu kurumda artık işlem yapamayacaksınız

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Güncel, Hukuk, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Emlak Kimliğini değiştirmeyenlere kötü haber! Bu kurumda artık işlem yapamayacaksınız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ankara null:
    hep zorluk hep geriyeeee hep 7 3 Yanıtla
  • balder osman:
    güvenlik sebebiyleymiş, kargo firmalarına gereksiz yere neden tc leri verdirdiniz madem güvenliği düşünüyordunuz, kimlikteki İslam yazısını kaldırma sebebiniz nedir? 2 2 Yanıtla
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