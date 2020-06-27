Kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına polis yetişti - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu öncesinde kimliğini evde unutan Mevlüt Can Kaya'nın (20) imdadına polis yetişti.
Öğrenci Kaya, 10 dakika kalan sınava girmek için Dörtyol ilçesindeki Karahasan Paşa Ortaokulu'na geldi.
Kimlik kartı bulunmadığı gerekçesiyle sınava giremeyeceği belirtilince okulda görevli Yunus ekipleri öğrenciye yardımcı oldu.
Yunus motosikletiyle Ocaklı Mahallesi'ndeki evine götürülen Kaya, kimliğini aldıktan sonra ekiplerce sınava yetiştirildi.
Son dakikada sınava yetişen öğrenci Kaya, polislere teşekkür etti.