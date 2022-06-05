Kimliğini unutan görme engelli öğrenci polis yardımıyla sınava yetişti - Son Dakika
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Kimliğini unutan görme engelli öğrenci polis yardımıyla sınava yetişti

05.06.2022 11:45

Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ekipleri, kimliğini evde unutan görme engelli öğrencinin sınava yetişmesini sağladı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ekipleri, kimliğini evde unutan görme engelli öğrencinin sınava yetişmesini sağladı.

Ziya Gökalp Ortaokulunda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek olan görme engelli öğrenci, kimliğini evde unutunca annesi polis ekiplerinden yardım istedi.

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, anneyi okuldan alarak evine götürdü.

Evden kimliği alan anneyi yeniden okula ulaştıran polisler, öğrencinin sınava girmesini sağladı.

Öğrenci velisi, polislere teşekkür etti.

Kimliğini unutan görme engelli öğrenci polis yardımıyla sınava yetişti
Kimliğini unutan görme engelli öğrenci polis yardımıyla sınava yetişti
Kimliğini unutan görme engelli öğrenci polis yardımıyla sınava yetişti
Kimliğini unutan görme engelli öğrenci polis yardımıyla sınava yetişti

YORUMLAR
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Kimliğini evde unutan görme engelli öğrenciyi polis sınava yetiştirdi Kimliğini evde unutan görme engelli öğrenciyi polis sınava yetiştirdi Görme engelli kız, LGS sınavı öncesi kimliğini unutunca yardımına polis ekipleri koştu! Görme engelli kız, LGS sınavı öncesi kimliğini unutunca yardımına polis ekipleri koştu!
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kimliğini unutan görme engelli öğrenci polis yardımıyla sınava yetişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kimliğini unutan görme engelli öğrenci polis yardımıyla sınava yetişti - Son Dakika
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