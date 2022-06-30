Kimlik bilgilerine ulaşıp, polis- savcı yalanıyla dolandıran 4 kişiye gözaltı - Son Dakika
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Kimlik bilgilerine ulaşıp, polis- savcı yalanıyla dolandıran 4 kişiye gözaltı

30.06.2022 15:28
Kimlik bilgilerine ulaşıp, polis- savcı yalanıyla dolandıran 4 kişiye gözaltı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde polis, bilgisayarlarında kurulu özel programla kişilerin kimlik bilgilerine ulaşıp, kendilerini polis, asker, hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde polis, bilgisayarlarında kurulu özel programla kişilerin kimlik bilgilerine ulaşıp, kendilerini polis, asker, hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini 'polis, hakim, savcı, asker' olarak tanıtıp, 'Kimliğiniz terör örgütü mensuplarının eline geçti' yalanıyla dolandırdığı öne sürülen şüphelileri takibe aldı. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Akçakale'de 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aranan adreslerde 2 dizüstü bilgisayar, 15 cep telefonu, 13 sim kart, 8 uyuşturucu hap ve 21 kök kenevir ele geçirildi. Ele geçirilen bilgisayarlardaki incelemede şüphelilerin özel olarak kurdukları programla kimlik bilgilerine ulaştıkları kişileri tuzaklarına düşürdükleri belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.


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Kaynak: DHA

Akçakale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kimlik bilgilerine ulaşıp, polis- savcı yalanıyla dolandıran 4 kişiye gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kimlik bilgilerine ulaşıp, polis- savcı yalanıyla dolandıran 4 kişiye gözaltı - Son Dakika
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