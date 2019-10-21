Son Dakika Haberleri: Kimlik kontrolü yaptırmak istemeyen 2 şüpheli bekçilere saldırdı
Son Dakika 3. Sayfa Kimlik kontrolü yaptırmak istemeyen 2 şüpheli bekçilere saldırdı

Kimlik kontrolü yaptırmak istemeyen 2 şüpheli bekçilere saldırdı

2 saat önce

Eskişehir'de, bekçi ekiplerinin gerçekleştiği kimlik kontrolüne direnerek arbede çıkaran 2 şahıs gözaltına alındı.

Kimlik kontrolü yaptırmak istemeyen 2 şüpheli bekçilere saldırdı, System.String[]

Eskişehir'de, bekçi ekiplerinin gerçekleştiği kimlik kontrolüne direnerek arbede çıkaran 2 şahıs gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, olay Sivrihisar Caddesi 6. Dere Sokakta yaşandı. Saat 23.00 sıralarında yaya devriyesi yapan bekçi ekiplerinin kimlik kontrolü sırasında, A.T. ve İ.Ü. isimli şahıslar şüphelenilenerek durduruldu. Ekipler, Genel Bilgi Taraması (GBT) için şahıslardan kimliklerini istedi. Bu esnada, şüpheli şahıslar kimliklerini vermek istemedi. Bekçilerin ısrarına aldırış etmeyen 2 şahıs, daha sonra saldırı girişiminde bulundu. Bekçi ekibi, yapılan saldırı girişiminde şüphelileri etkisiz hale getirerek takviye ekip istedi. Ardından olay yerine intikal eden polis ekiplerince A.T. ve İ.Ü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR

Sivrihisar, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:15 Kaynak: İHA
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