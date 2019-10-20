Kimya fabrikası gibi okul

Bursa'da liseli kimyagerler, her yıl yüzlerce ton temizlik maddesi üreterek bütün Türkiye'ye satıyor.



Okulu adeta fabrikaya dönüştüren öğrenciler hem okuyor, hem de üreterek okula ve kendilerine maddi kazanç sağlıyor. Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Bölümü öğrencileri, okulda bulunan laboratuvarda 6 çeşit temizlik maddesi üreterek, bunları Bursa ve farklı şehirlerde bulunan kamu kurumlarına satıyor. Öğrenciler işi okulda öğrenerek, mezun olduktan sonra hemen iş buluyor.



Büyük bir ustalıkla hocalarından öğrendikleri kimyasal karışımlarla sıvı sabun, çamaşır suyu, camsil, yüzey temizleyici, leke çıkartıcı ve bulaşık deterjanı imal eden öğrencilerin ürettiği ürünler büyük rağbet görüyor. Öğrencilerin ürettiği ürünler kaliteli ve uygun fiyattan satılınca büyük rağbet görüp yılda 120 ton kadar satılabiliyor.



Öğrencilerin işi okulda öğrendiğini ifade eden Kimya Teknolojileri Alan Şefi İhsan Erarslan, "Okulumuz küçük bir fabrika gibi. Günlük 2 ton kapasitemiz var. Sıvı sabun, çamaşır suyu, camsil, yüzey temizleyici, leke çıkartıcı ve bulaşık deterjanı üretimi yapıyoruz. Burada eğitim gören öğrenciler mezun olduktan sonra sanayinin her hangi bir yerinde rahatlıkla iş imkanı bulabiliyor. Burada eğitim gören öğrenciler hem işi öğreniyor, hem de kazanılan paradan ücret alıyor. Öğrenciler ton başına 250 lira ücret alıyor" dedi.



Hem çalışıp işi öğrendiklerini, hem de okuduklarını ifade eden öğrenciler "İşi okulda öğreniyoruz. Okulumuz fabrika gibi. Günde 2 ton üretim kapasitemiz var. Üretim yaparak para kazanıyoruz. Bu okulda eğitim gördüğümüz için çok mutluyuz" şeklinde konuştu. - BURSA