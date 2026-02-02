Kimya Sektörü Ocak'ta 2,3 Milyar Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kimya Sektörü Ocak'ta 2,3 Milyar Dolar İhracat Yaptı

02.02.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İKMİB, kimya sektörünün ocak ayında 2,3 milyar dolar ihracat yaptığını açıkladı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ocak ayında kimya sektörünün 2,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu yıla 35 milyar dolarlık bir ihracat hedefiyle başladık." ifadesini kullandı.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracatı ocak ayında 20,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken kimya sektörü 2,3 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pelister, 2025 yılını yüzde 3,8 artışla 31,9 milyar dolarlık kimya ihracatıyla tamamlayarak en çok ihracat yapan ikinci sektör konumunu koruduklarını belirterek, "16 alt sektörü ile birlikte 27 sektöre girdi sağlayan kimya sektörümüz, küresel ticarette yaşanan tüm zorluklara rağmen son yıllarda başarılı ve istikrarlı bir grafik çizmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl 238 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirerek kilogram başı ihracat bedelini yeniden 1 dolar seviyesinin üzerine çıkarmayı başardıklarını ve Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 13,5 pay aldıklarını kaydeden Pelister, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl ocak ayında sektörümüz 2,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. Bu yıla 35 milyar dolarlık bir ihracat hedefi ile başladık. İKMİB olarak, kimya ihracatımızı bir üst seviyeye taşımak için 2026'da kimya ihracatçılarını yurt dışındaki pazarlarla buluşturacağımız 25 ülkeye yönelik 42 ihracat organizasyonu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ocak ayında 2 fuar milli katılımı, 1 fuar info stand katılımı ve 2 sektörel ticaret heyeti gerçekleştirdik. Etkinliklerimizin çıktılarının ihracatımıza olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kimya Sektörü Ocak'ta 2,3 Milyar Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Saldırı tehdidi altındaki İran’dan ABD’ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün
Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Domenico Tedesco’dan dünyaca ünlü golcüye veto Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Tarkan’ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

17:42
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
17:28
Fatih Ürek’in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
17:04
YRP’li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis’e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?
16:18
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG’nin işgali altındaki Haseke’ye giriş yaptı
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG'nin işgali altındaki Haseke'ye giriş yaptı
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 18:03:37. #7.11#
SON DAKİKA: Kimya Sektörü Ocak'ta 2,3 Milyar Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.