JANDARMADAN UYUŞTURUCU ÇETESİNE BASKIN KAMERADA - Son Dakika

JANDARMADAN UYUŞTURUCU ÇETESİNE BASKIN KAMERADA

19.11.2020 10:42
JANDARMADAN UYUŞTURUCU ÇETESİNE BASKIN KAMERADA, System.String[]

Jandarma ekipleri, yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri uyuşturucu maddeleri torbacılara dağıtan çeteye operasyon yaptı.

Jandarma ekipleri, yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri uyuşturucu maddeleri torbacılara dağıtan çeteye operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 'Kral' diye bilinen suç örgütü lideri E.S ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 adet kalaşnikof, 17 kilogram kokain, 47 kilogram marihuana, 89 bin adet ekstazi hap, bin 500 adet satışa hazır hale getirilmiş "fişek" diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele (KOM) ekipleri 'Kral' diye bilinen suç örgütü lideri E.S. liderliğindeki şüphelilerin yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeleri yasadışı yollarla İstanbul'a getirdikleri ve torbacı tabir edilen şahıslara dağıtacaklarının bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen ekipler, E.S. ile bağlantılı olduğu kişileri, kullandığı mekanları ve araçları tek tek belirledi. Yapılan takip sonucu farklı semtlerde kiraladıkları adreslere çeşitli zamanlarda uğradıkları ve bu adresleri uyuşturucuyu saklamak için kullandıkları tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın yapıldı.

KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ

Kartal ve Pendik'teki adreslere Narkotik Köpeği 'Vadi' ile birlikte baskın yapıldı. Organize suç örgütünün evlerinde yapılan operasyonda yatağın bazasına, koltuğun altına hatta valizlerin içine gizlenmiş halde 1 adet kalaşnikof marka tüfek ile bu tüfeğe ait çok sayıda mermi, 17 kilogram kokain, 47 kilogram marihuana, 89 bin adet ekstazi hap, bin 500 adet satışa hazır hale getirilmiş "fişek" diye tabir edilen marihuana ele geçirildi.

PRES MAKİNASI İLE KENDİ MARKALARINI BASTILAROrganize suç örgütü kokaini kalıp haline getirmekte kullanılan profesyonel pres makinası, kendi sözde markasını (KİNG) belirten kalıp, 4 adet hassas terazi ile 1 adet uyuşturucu dağıtımında kullanılan lüks araç ele geçirildi. Organize Suç Örgütünün 'Kral' lakaplı lideri E.S ile birlikte örgüt üyeleri K.O., D.M., A.M. ve T.S., Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:  ------------------Jandarma kamerasıJandarmanın operasyonuGözaltına alınan örgüt üyeleriEle geçirilen uyuşturucu maddelerJandarma sergisiEle geçirilen uyuşturucu maddelerPres Kalıp makinasıKalaşnikofHassas terazilerGenel ve detaylar


- İstanbul
JANDARMADAN UYUŞTURUCU ÇETESİNE BASKIN KAMERADA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Organize, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel JANDARMADAN UYUŞTURUCU ÇETESİNE BASKIN KAMERADA - Son Dakika


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