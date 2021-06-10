Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü

Mustafa Sandal ve Derya Uluğ'un Milli Takım için yaptığı marşın ardından Kıraç'tan da bir beste geldi. Fenerbahçe'nin 100. Yıl Marşı'nı yapan Kıraç, Avrupa Şampiyonası'na gidecek Milli Takım'a desteğini göstermek için kollarını sıvadı. Yaptığı eseri sosyal medyadan, "Mehmetçik'siniz" diyerek paylaşan Kıraç'a destekve eleştiri yorumları geldi.

"MEHMETÇİK'İ KARIŞTIRMAYIN" TEPKİSİ

Milli Takım'a Mehmetçik yakıştırması yapan Kıraç'a, spor organizasyonunu askerler üstünden görmesine tepki gösterildi. Sporcuların kazançları ve bunun bir oyun olduğunu ifade eden eleştiren kesim, Kıraç'a yoğun tepki gösterdi. Tam aksi şekilde manevi duyguları kabarttığı, özel bir eser olduğuna dair görüş belirtenler de oldu. Sosyal medyada Kıraç bu marşıyla gündemin zirvesine çıktı.

İşte Kıraç'ın paylaşımına bırakılan yorumlar: