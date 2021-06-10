Üye Girişi
Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü - Son Dakika

Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü

10.06.2021 14:37

Şarkıcı Kıraç, A Milli Takım için seslendirdiği marşla sosyal medyayı ikiye böldü. Kıraç, paylaşımının altına 'Ay yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer Mehmetçik'siniz!' yazdı. Marşı beğenenler ve beğenmeyenler karşı karşıya geldi. Bir kısım marşı duygulu ve özel bulurken, diğer kesim ise Mehmetçik'le Milli Takım'ın bağdaştırılmasına tepki gösterdi.

Mustafa Sandal ve Derya Uluğ'un Milli Takım için yaptığı marşın ardından Kıraç'tan da bir beste geldi. Fenerbahçe'nin 100. Yıl Marşı'nı yapan Kıraç, Avrupa Şampiyonası'na gidecek Milli Takım'a desteğini göstermek için kollarını sıvadı. Yaptığı eseri sosyal medyadan, "Mehmetçik'siniz" diyerek paylaşan Kıraç'a destekve eleştiri yorumları geldi.

"MEHMETÇİK'İ KARIŞTIRMAYIN" TEPKİSİ

Milli Takım'a Mehmetçik yakıştırması yapan Kıraç'a, spor organizasyonunu askerler üstünden görmesine tepki gösterildi. Sporcuların kazançları ve bunun bir oyun olduğunu ifade eden eleştiren kesim, Kıraç'a yoğun tepki gösterdi. Tam aksi şekilde manevi duyguları kabarttığı, özel bir eser olduğuna dair görüş belirtenler de oldu. Sosyal medyada Kıraç bu marşıyla gündemin zirvesine çıktı.

İşte Kıraç'ın paylaşımına bırakılan yorumlar:

Kıraç'ın Milli Takım'a yaptığı marş sosyal medyayı ikiye böldü! Şarkının sözleri tartışma yarattı
Kıraç'ın Milli Takım'a yaptığı marş sosyal medyayı ikiye böldü! Şarkının sözleri tartışma yarattı
Kıraç'ın Milli Takım'a yaptığı marş sosyal medyayı ikiye böldü! Şarkının sözleri tartışma yarattı
Kıraç'ın Milli Takım'a yaptığı marş sosyal medyayı ikiye böldü! Şarkının sözleri tartışma yarattı
Kıraç'ın Milli Takım'a yaptığı marş sosyal medyayı ikiye böldü! Şarkının sözleri tartışma yarattı
Kıraç'ın Milli Takım'a yaptığı marş sosyal medyayı ikiye böldü! Şarkının sözleri tartışma yarattı
Kıraç'ın Milli Takım'a yaptığı marş sosyal medyayı ikiye böldü! Şarkının sözleri tartışma yarattı
Kıraç'ın Milli Takım'a yaptığı marş sosyal medyayı ikiye böldü! Şarkının sözleri tartışma yarattı
Kıraç'ın Milli Takım'a yaptığı marş sosyal medyayı ikiye böldü! Şarkının sözleri tartışma yarattı
Kıraç'ın Milli Takım'a yaptığı marş sosyal medyayı ikiye böldü! Şarkının sözleri tartışma yarattı
Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü

Mustafa Sandal, Milli Takım, Derya Uluğ, Mehmetçik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü - Son Dakika Spor


YORUMLAR (2)
500

Son Dakika

15:19 "Kahve acı olmuş" diyerek eşini öldüren müezzin, boynunu kendi kesmiş Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı 15:03 Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı Sevgilisinin ayrılmasını hazmedemeyince, hıncını sokaktaki 3 aracı yakarak çıkardı 14:57 Sevgilisinin ayrılmasını hazmedemeyince, hıncını sokaktaki 3 aracı yakarak çıkardı
Aleyna Tilki yine gündem oldu! Hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı 14:51 Aleyna Tilki yine gündem oldu! Hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı Son Dakika! Danıştay'dan 14:28 Son Dakika! Danıştay'dan "Andımız" kararının gerekçesi: Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı 13:23 Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı
Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı 13:10 Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı 12:32 Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı

Son Dakika Haberleri
15:21 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz
15:08 Fenerbahçe'nin doktoru Burak Kunduracıoğlu Galatasaray'lı çıktı! Görevine son verildi
15:02 Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı
14:52 Uzmanından açıklama geldi! Müsilajlı balık ve midye yenir mi?
14:45 Terim dönemi bitiyor mu? G.Saray başkan adaylarının kapalı kapılar ardında görüşme yaptığı isimler ortaya çıktı
14:40 Otelde dehşet anları! Sauna kısmında çıkan yangında mahsur kalanlar var
14:37 Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü
14:32 Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı
14:28 Son Dakika! Danıştay'dan "Andımız" kararının gerekçesi: Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor
14:25 Çalıntı eserler bulundu! Ömer Çelik: Adana Ulu Camii'nden çalınan tarihi eserler Hollanda'dan çıktı
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz         
15:21
Fenerbahçe'nin doktoru Burak Kunduracıoğlu Galatasaray'lı çıktı! Görevine son verildi Fenerbahçe'nin doktoru Burak Kunduracıoğlu Galatasaray'lı çıktı! Görevine son verildi         
15:09
Bodrum yaz fiyatlarıyla karıştı: Loca ücreti 10 bin, dürüm 400 lira Bodrum yaz fiyatlarıyla karıştı: Loca ücreti 10 bin, dürüm 400 lira         
14:58
Uzmanından açıklama geldi! Müsilajlı balık ve midye yenir mi? Uzmanından açıklama geldi! Müsilajlı balık ve midye yenir mi?         
14:53
Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı         
14:33
Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti         
14:00
Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor         
13:21
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti         
11:11
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı         
10:57
Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı         
10:46
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü         
09:50
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 15:25:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement