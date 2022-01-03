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Kiraladığı aracın uçurumdan yuvarlandığını sahibine 4 gün sonra söyledi - Son Dakika

Kiraladığı aracın uçurumdan yuvarlandığını sahibine 4 gün sonra söyledi

03.01.2022 22:07

Sakarya'ya bir şahıs, kiraladığı kamyonetin 800 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlandığı haberini mal sahibine 4 gün sonra haber verdi. Kamyonetin sahibi, kazayı yara almadan atlatan şahıstan şikayetçi olurken "Ekmek teknesi veriyoruz, bu hale getiriyorlar, buna canım sıkılıyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Kasım ayında Çelebi Bülbül isimli vatandaş, sahibi olduğu kamyoneti İstanbul Maltepe'den, Sakarya'da esnaflık yapan bir vatandaşa kiraladı. Kiraladığı kamyonet ile 30 Aralık Perşembe günü Serdivan ilçesi Kırantepe mevkiine giden vatandaşın içerisinde olmadığı esnada araç, yaklaşık 800 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlandı.

ARACIN SAHİBİNE 4 GÜN SONRA HABER VERDİ

Olay, aracı kiralayan kişinin, 4 gün sonra kamyonet sahibine haber vermesiyle ortaya çıktı. Kamyonet sahibi durumun haber verilmesi üzerine olayı polis ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kiraladığı aracın uçurumdan yuvarlandığını sahibine 4 gün sonra haber verdi

ŞİKAYETÇİ OLDU

Ekipler, araç içerisinde herhangi bir kişinin olabilme ihtimaline karşı aracın devrildiği yere inerek çalışma başlattı. Aracın içerisinde kimsenin olmaması teselli kaynağı olurken, kamyonet ise kullanılamayacak hale geldi. Kiraya verdiği kamyonetin, uçuruma yuvarlandığı haberini 4 gün sonra alan araç sahibi Çelebi Bülbül şikayetçi oldu.

"EKMEK TEKNESİ VERİYORUZ, BU HALE GETİRİYORLAR"

Olayı anlatan kamyonetin sahibi Bülbül, "Kiraya aracımızı verdik, arkadaş sağ olsun buraya gelmiş. 10'uncu ayda kiraya verdik aracı. Kirası devam ederken Perşembe günü kazayı yapmış ama bize bugün haber verdi. Şahısla beraber de geldik buraya, arabaya kadar inemedik biz. Ekmek teknesi veriyoruz, bu hale getiriyorlar, buna canım sıkılıyor" dedi.

Kiraladığı aracın uçurumdan yuvarlandığını sahibine 4 gün sonra söyledi
Kiraladığı aracın uçurumdan yuvarlandığını sahibine 4 gün sonra söyledi
Kiraladığı aracın uçurumdan yuvarlandığını sahibine 4 gün sonra söyledi
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Kamyonet, Tragger, Sakarya, Ekmek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kiraladığı aracın uçurumdan yuvarlandığını sahibine 4 gün sonra söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kiraladığı aracın uçurumdan yuvarlandığını sahibine 4 gün sonra söyledi - Son Dakika
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