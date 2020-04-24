Kiraz ağaçları çiçek açtı - Son Dakika
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Kiraz ağaçları çiçek açtı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yetişen ve uluslararası pazarda kendine yer edinen kiraz ağaçları baharın gelişiyle çiçek açınca ortaya güzel görüntüler yansıdı.

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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yetişen ve uluslararası pazarda kendine yer edinen kiraz ağaçları baharın gelişiyle çiçek açınca ortaya güzel görüntüler yansıdı.

Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, kiraz üretiminde önemli yere sahip Sultandağı ilçesindeki kiraz bahçeleri, fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek tarafından havadan ve karadan görüntülendi. Yılda 40 bin ton kirazın üretildiği 22 bin hektarlık alanda bulunan bahçelerde çiçek açan kiraz ağaçları, doyumsuz manzaralar oluşturdu. Fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline gelen kiraz bahçelerinin yanı sıra çiçeklerin açmasıyla bölgedeki arıcılık faaliyetleri de hız kazandı. Sultandağı'nda yetişen kirazların yüzde 60'ı ihraç ediliyor. Sultandağı kirazı, İngiliz Kraliyet ailesinin sofrası başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasına ulaşıyor.


Sultandağı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 09:51 Kaynak: DHA

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