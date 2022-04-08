Kırgızistan'da "Sürdürülebilir Enerjiye Geçiş: Engeller ve Çözümler" forumu düzenlendi - Son Dakika
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Kırgızistan'da "Sürdürülebilir Enerjiye Geçiş: Engeller ve Çözümler" forumu düzenlendi

08.04.2022 12:08
Kırgızistan'da "Sürdürülebilir Enerjiye Geçiş: Engeller ve Çözümler" forumu düzenlendi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bu yıl ikinci kez düzenlenen "Sürdürülebilir Enerjiye Geçiş: Engeller ve Çözümler" ulusal forumunda, enerji sektörüne destek aranmasına yönelik atılan adımlar tartışıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bu yıl ikinci kez düzenlenen "Sürdürülebilir Enerjiye Geçiş: Engeller ve Çözümler" ulusal forumunda, enerji sektörüne destek aranmasına yönelik atılan adımlar tartışıldı.

Bakanlar Kurulunun himayesinde Enerji Bakanlığı ile Yatırım ve Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen foruma, bakanlar, yerli ve yabancı uzmanlar, uluslararası kalkınma ortakları ile özel sektör temsilcileri katıldı.

Forumda, Çin ile Issık Göl Bölgesi'nde 1000 megavatlık güneş enerji santralinin inşaatı için yatırım anlaşması ve İspanya ile yine Issık Göl Bölgesi'nde 260 megavatlık güneş enerji santralinin inşaatı iş birliğine dair anlayış muhtırası imzalandı.

"2030 yılına kadar 14 milyar dolar ihtiyaç duyulacak"

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, forumda yaptığı konuşmada, önerilen reformların ve taslak stratejideki öncelikli yatırımların uygulanması için 2030 yılına kadar 14 milyar dolar civarında bir kaynağa ihtiyaç duyulacağını bildirdi.

Milli ekonominin temelini oluşturan enerji sektörünün kar etmesi gerektiğini belirten Caparov, bu yıl 4'ü devlet toplam 30 küçük hidroelektrik santralinin kamu ve özel ortaklığında hayata geçirileceğini anımsattı.

Enerji Bakanı Doskul Bekmurzayev, ülkede artan talebi karşılamak için mevcut hidroelektrik santrallerinin uluslararası kalkınma ortakları ile rehabilitasyon, modernizasyon ve inşa projeleri sayesinde, yakın gelecekte enerjideki kurulu güce ek 400 megavatlık güç elde edeceklerini vurguladı.

Uluslararası kalkınma ortaklarından Kırgızistan'a destek

Dünya Bankası'nın Orta Asya Bölge Direktörü Tatiana Proskuryakova, ülkenin, 1,5 milyar dolar borcu olan enerji sektörüne yapılan sübvansiyondan kurtulması gerektiğini vurguladı.

Proskuryakova, Kırgızistan hükümetinin enerji sektörünü düzeltmek konusundaki çabalarını mali olarak destekleyeceklerini belirtti.

Asya Kalkınma Bankası Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Şisin Çen (Shixin Chen), Kırgızistan hükümetinin enerji alanındaki reformlarının kademeli olarak destekleneceğini söyledi.

Enerji sektörünün gelişmesine destek olacaklarını aktaran Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Orta Asya Direktörü Jujanna Hargitai da enerji sektörünün milli güvenlik konusu olduğunu, dijitalleşmenin de enerji sektörünün gelişmesine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Ülkenin enerji alanındaki potansiyelinin önemine değinen İsviçre'nin Bişkek Büyükelçisi Olivier Bangerter ise ülkede 30 yıldan beri destek verdikleri enerji kayıplarının önüne geçilmesine ilişkin projeye desteklerini sürdüreceklerini dile getirdi.

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Kaynak: AA

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