Kırgızistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılım yüzde 40 oldu - Son Dakika

Kırgızistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılım yüzde 40 oldu

12.01.2021 00:57
Kırgızistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılım yüzde 40 oldu, System.String[]

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Seçim Gözlem heyeti Başkanı TBMM Ak Parti milletvekili Recep Şeker, Kırgızistan'daki erken cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranının yüzde 40 olduğunu açıkladı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Seçim Gözlem heyeti Başkanı TBMM Ak Parti milletvekili Recep Şeker, Kırgızistan'daki erken cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranının yüzde 40 olduğunu açıkladı.

Türk Konseyi ve TÜRKPA seçim gözlem heyetleri, dün Kırgızistan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ve ülkenin yönetim şeklini belirleyen referanduma ilişkin ayrı ayrı basın toplantıları düzenledi. Türk Konseyi Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Mirvokhid Azimov, seçimlerin ulusal mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olarak başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Heyetin başkent Bişkek'teki 18 sandıkta gözlem çalışmaları yaptığına işaret eden Azimov, "Misyonumuzun mobil seçim sandıklarına eşlik etme imkanı oldu. Misyonumuz, seçmenlerin seçimini etkileme girişimi, idari ve emniyet kurumlarının seçim yerlerinin faaliyetine karışmasına rastlamadı" dedi.

Azimov, Kırgızistan Merkez Komisyonu tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle oy verme yerlerinde sıhhi tedbirlerin alındığını gözlemlediklerini ifade etti. Oy kullanma yerlerinde ve yakınlarda herhangi seçim kampanyalarının yapılmadığına dikkat çeken Azimov, "Oy kullanma yerlerine engellilerin erişimi sağlandı. Seçim sonuçlarını etkileyebilecek ciddi teknik sorunlar yaşanmadı" diye konuştu.

Azimov, "Türk Konseyi seçim gözlem heyeti, seçimlerin açık, şeffaf ve ulusal mevzuata uygun olduğunu teyit ediyor" dedi.

Yüksek teknoloji kullanımına olumlu değerlendirme

TÜRKPA Seçim Gözlem heyeti Başkanı TBMM Ak Parti milletvekili Recep Şeker de Covid-19 nedeniyle oy kullanma yerlerinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre seçimlere katılım oranının yüzde 40 olarak gerçekleştiğini ifade eden Şeker, "Heyetimiz oylama sürecinde biyometrik verilerin kullanılması ve oy sayımı için elektronik ekipmanlar da dahil olmak üzere yüksek teknolojilerin kullanılmasını olumlu olarak değerlendirmektedir" ifadesini kullandı. Şeker, Kırgızistan'ın seçimlerin demokratik standartlara uygun olarak yapılması noktasında gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirerek önemli aşama kaydettiğini söyledi. Seçimlerin ve yönetim şeklini belirleme referandumunun Kırgızistan'ın ulusal mevzuatı ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirildiğini dile getiren Şeker, "Kırgızistan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ve referandumun Kırgızistan halkına ve Türk Cumhuriyetlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Şeker, dün Kazakistan'da parlamento seçimlerinin yapıldığını hatırlatarak, bu seçimlerin Kazakistan halkına ve tüm Türk cumhuriyetlerine hayırlı olmasını diledi.

Kırgızistan'da dün 17 adayın yarıştığı erken cumhurbaşkanlığı seçimleri ve ülkenin yönetim şeklini belirleyen referandum yapılmıştı. Merkez Seçim Komisyonu, sandıkların yüzde 96 açılması ile yüzde 79,24 oy ile cumhurbaşkanlığı adayı Sadır Caparov'un öne çıktığını açıklamıştı. - BİŞKEK

Kırgızistan, AK Parti, TBMM, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kırgızistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılım yüzde 40 oldu - Son Dakika


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