Toplantıda, Orta Asya ülke liderlerinin, bölgesel güvenliğe yönelik tehditlere ortak yanıt olarak Orta Asya devletlerinin etkileşimini güçlendirme konusunda görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade eden Azımbakiyev, Orta Asya devletleri arasındaki kültürel ve insani etkileşimi daha da güçlendirme ve bölge devletlerinin sürdürülebilir ekonomik büyümesini sağlamak için iş birliğini genişletme konularının ele alacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Kazakistan, Orta Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırgızistan, 'Orta Asya Devlet Başkanları 4. İstişare Toplantısı'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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