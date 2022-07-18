Kırgızistan, "Orta Asya Devlet Başkanları 4. İstişare Toplantısı"na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Kırgızistan, "Orta Asya Devlet Başkanları 4. İstişare Toplantısı"na ev sahipliği yapacak

18.07.2022 09:38
Kırgızistan, "Orta Asya Devlet Başkanları 4. İstişare Toplantısı"na ev sahipliği yapacak

Kırgızistan, 21 Temmuz'da "Orta Asya Devlet Başkanları 4. İstişare Toplantısı"na ev sahipliği yapacak.

Kırgızistan, 21 Temmuz'da "Orta Asya Devlet Başkanları 4. İstişare Toplantısı"na ev sahipliği yapacak.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Daire Başkanı Muratbek Azımbakiyev, yaptığı açıklamada, söz konusu toplantının 21 Temmuz'da Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde düzenleneceğini bildirdi.

Azımbakiyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğindeki toplantıya, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılacağını belirtti.

Toplantıda, Orta Asya ülke liderlerinin, bölgesel güvenliğe yönelik tehditlere ortak yanıt olarak Orta Asya devletlerinin etkileşimini güçlendirme konusunda görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade eden Azımbakiyev, Orta Asya devletleri arasındaki kültürel ve insani etkileşimi daha da güçlendirme ve bölge devletlerinin sürdürülebilir ekonomik büyümesini sağlamak için iş birliğini genişletme konularının ele alacağını kaydetti.

Azımbakiyev, toplantı kapsamında bölge ülkeleri arasında dostluk, iyi komşuluk ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik belgelerin imzalanmasının planlandığını ifade etti.

Orta Asya ülkeleri arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel bağların güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Toplantısı'nın ilki Mart 2018'de Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da, ikincisi Kasım 2019'da Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, üçüncüsü Ağustos 2021'de Türkmenistan'ın Avaza Milli Turizm Bölgesi'nde yapılmıştı.

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Kaynak: AA

Kırgızistan, Kazakistan, Orta Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan, 'Orta Asya Devlet Başkanları 4. İstişare Toplantısı'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırgızistan, "Orta Asya Devlet Başkanları 4. İstişare Toplantısı"na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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