Kırıkhan'da Kuyumcu Soygunu: 3 Kilo Altın Çalındı

05.01.2026 01:09
Kırıkhan'da kasklı 2 şüpheli kuyumcudan 3 kilo altını 3 dakikada soygunla çaldı. Kamere kaydı var.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, silahlı ve kasklı 2 şüpheli, girdikleri kuyumcuda 3 dakikada yaklaşık 3 kilo altını alarak kaçtı. Soygun anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kırıkhan ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Suriye uyruklu Zaher Alshabb'a ait kuyumcuya gelen kasklı 2 şüpheli, ellerindeki tabanca ve pompalı tüfekle tehdit ettikleri iş yerinde bulunan 4 kişiyi masanın arkasına geçirdi. Şüpheliler, vitrindeki altınları yanlarında getirdikleri torbaya doldurarak kısa sürede olay yerinden kaçtı. Silahlı soygun anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, şüphelilerin silahlı şekilde iş yerine girdikleri ve altınları topladıkları anlar yer aldı.

3 DAKİKADA YAKLAŞIK 3 KİLO ALTINDA KAÇTILAR

Soygundan sonra iş yerinde yapılan ilk tespitte yaklaşık 3 kilo altının çalındığı belirlendi. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

16:38
