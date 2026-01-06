Kırıkhan\'da Uyuşturucu Operasyonu: 101 Adet Captagon Ele Geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde durdurulan şahsın yapılan üst aramasında 101 adet captagon adlı uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik il genelinde yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırıkhan'da ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu İ.Ş.'nin üst aramasında, 101 adet captagon ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.Ş. adlı şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - HATAY
