112\'ye gelen çağrılar "pes" dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars\'a gitmek istedi

31.12.2025 10:55
Kırıkkale'de 112 Acil'e gelen çağrıların %63'ü asılsız. İlginç çağrılar arasında Elon Musk örneği var.

Kırıkkale'de 2025 yılı içerisinde 112 Acil'e gelen çağrıların yüzde 63'ünün asılsız ve acil durum kapsamına girmeyen aramalardan oluştuğu açıklandı. Dikkat çeken asılsız çağrılar arasında ise tamir ettiği cep telefonunda ses gelip gelmediğini kontrol ettirmek için hattı arayan, Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istediğini söyleyen kişiler bulunuyor.
Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2025 yılı içerisinde yapılan 320 bin çağrının yüzde 63'ünün asılsız ve acil durum kapsamına girmeyen çağrılar oluşturdu. 24 saat esaslı vatandaşların ihbarlarına en hızlı bir şekilde müdahalenin sağlanması için çağrılara cevap veren 112 Acil Çağrı Merkezi personeli için asılsız çağrılar büyük yük oluşturuyor. Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hakan Kapan, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verildiğini belirterek, "Bu sistemin etkin ve sağlıklı şekilde işlemesi; çağrıların doğru, yerinde ve amacına uygun yapılmasıyla mümkündür. Bu doğrultuda personelimizin eğitimlerini aralıksız sürdürürken bir taraftan da 112 Acil Çağrı Merkezlerinin tanınırlığını ve bilinirliğini artırmaya çalışmaktayız" dedi.

ELON MUSK İLE GÖRÜŞÜP MARS'A GİTMEK İSTEDİ

Çağrı merkezine gelen ilginç çağrılardan örnekler veren Kapan, "112 Acil Çağrı Merkezimize acil çağrı kapsamına girmeyen ve zaman zaman da hayrete düşüren aramalar geliyor. Bunlara örnek olarak; tamir ettiği cep telefonunda ses gelip gelmediğini kontrol ettirmek için hattımızı arayan, tren bileti almak istediğini söyleyerek bilet ücreti soran, maaşını çekip getirmemizi talep eden, evlenmek istediğini belirterek destek isteyen ya da Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istediğini söyleyen kişiler bulunuyor" dedi.

"15 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANIYOR"

Bu tür aramaların ilk bakışta ilginç gibi görünebileceğini, ancak her gereksiz çağrının gerçek acil vakalara müdahalede zaman kaybına yol açtığını dile getiren Kapan, vatandaşların 112 Acil Çağrı Hattı'nı yalnızca gerçek acil durumlarda kullanmasının hayati önem taşıdığını ifade etti. Mevzuat gereği asılsız çağrılar için bin 500 TL, asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilenler için ise 15 bin TL idari para cezası uygulandığını belirten Kapan, bu cezaların tekrarı halinde iki katı olarak uygulanacağını hatırlattı.

Kaynak: İHA

