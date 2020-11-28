Kırıkkale BA'da 9 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Kırıkkale BA'da 9 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı

28.11.2020 00:30
Kırıkkale BA'da 9 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı, System.String[]

Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Kırıkkale BA'nın 9 futbolcusunun korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Kırıkkale BA'nın 9 futbolcusunun korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor basın sözcüsü Hakan Gökkaya'nın yaptığı açıklamada, bu pazar Silivrispor ile yapacağı maç öncesi futbolcu, teknik ekip ve personele uygulanan Covid-19 testlerinde 9 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Futbolcuların ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale BA'da 9 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı

Koronavirüs, Kırıkkale, Futbolcu, Gökkaya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kırıkkale BA'da 9 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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