Kırıkkale'de 5 Sanık Tahliye Edildi

02.02.2026 22:19
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve 4 sanık, adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

KIRIKKALE'de 'icbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak, tahliye edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt, İmar Müdürü Semih Aksakal, eski İmar Müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer, Y.N.Y., D.A., E.Y., M.S., Ö.B. ve Z.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt, İmar Müdürü Semih Aksakal, eski İmar Müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar Belediye Başkanı Sungur, Osman Uluyurt, Celal Yıldırım, Semih Aksal, Ulaş Biçer ile Y.N.Y., M.S. D.A. ve Ö.B.'nin 'icbar suretiyle irtikap' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, E.S. ile Z.Ç'nin de yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Y.N.Y, M.S, D.A, Z.Ç. ve E.Y. ile avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan Ö.B. ve müşteki C.S. bulundukları illerden, tutuklu sanıklar Belediye Başkanı Sungur, Osman Uluyurt, Celal Yıldırım, Semih Aksal ve Ulaş Biçer ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

TUTUKLU 5 SANIĞA TAHLİYE

Mahkeme heyeti, sanıklar, tanıklar ve avukatların beyanlarını aldı. Yapılan değerlendirme sonucunda Belediye Başkanı Sungur, Osman Uluyurt, Celal Yıldırım, Semih Aksal ve Ulaş Biçer'in adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliyesine karar verildi. Duruşma, 26 Şubat tarihine ertelendi.

Kaynak: DHA

