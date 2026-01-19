Kırıkkale\'de cinayet davasında ceza yağdı

KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde Sevgi Gülden Yalçıner'in (47) öldürülüp cesedinin Kızılırmak'a atılmasına ilişkin haklarında dava açılan 6 sanıktan tutuklu kardeşi Şakir Gülden (45) ve komşusu Kalender Uğur (62), ağırlaştırılmış müebbet ve 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İlçeye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül 2024'te kaybolan Sevgi Gülden Yalçıner'in cansız bedeni, 19 gün sonra Kızılırmak nehrinde vücuduna tel örgü ve taş bağlanmış halde bulundu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, kardeşleri Şakir Gülden ve Y.G (39) ile yeğeni G.F.G (34), komşusu Kalender Uğur, sevgilisi D.U. (61) ve suça sürüklenen çocuk H.U. tutuklandı. Daha sonra G.F.G., D.U., Y.G. ve H.U adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilerek dava açıldı. İddianamede Sevgi Gülden Yalçıner ile kardeşleri arasında alacak meselesi olduğu, sevgilisi D.U.'ya da borcu bulunduğundan aralarında husumet olduğu belirtildi. Şüphelilerin olay günü fikir ve eylem birlikteliği içerisinde, ortak suç işleme iradesi kapsamında hareket ettikleri, suçun işlenmesini kolaylaştıracak hazırlıkları yaparak olayın ardından kaçmak ve delilleri yok etmek amacıyla öldürme eylemini tasarlamak sureti ve kastı çerçevesinde çizdikleri planlar doğrultusunda hareket ettikleri belirtildi.

Bugün görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar Y.G., D.U., G.F.G. ve H.U. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Sevgi Gülden Yalçıner'in kardeşi Şakir Gülden ile komşusu Kalender Uğur ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada söz verilen Yalçıner'in kızı Mısra Can Doğan, tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Son sözleri sorulan tutuklu sanıklardan Şakir Gülden, aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle öldürülmeden önce kardeşinden şikayetçi olduğunu söyledi. Şakir Gülden, "16 aydır tutukluyum. İşlemediğim bir suçtan dolayı ceza çekiyorum. Kardeşimi öldürenler dışarıda. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadesini kullandı.

Kalender Uğur ise olayla bir alakasının olmadığını ve suçsuz olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatini talep etti. Tutuksuz sanıklar da beraatlerini istedi.

Taraf avukatlarının savunmalarını da alan mahkeme heyeti, sanık Şakir Gülden'e 'Tasarlayarak kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 9 yıl hapis cezası, Kalender Uğur'a ise 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise 9 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklardan Y.G.'ye de 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bırakan heyet, diğer sanıklar D.U., G.F.G. ve H.U.'nun ise beraatine hükmetti.