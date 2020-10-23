Kırıkkale'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bir araçtan müzik sistemi ve özel eşyalar ile bir marketten para ve sigara çalınmasıyla ilgili aranan şüpheli B.Y'yi kent merkezinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çalılıöz Mahallesi ve Yenimahalle Millet Bulvarı'nda 9 Ekim'de bir araçtan müzik sistemi ve özel eşyalar ile bir marketten para ve sigara çalınması olayıyla ilgili yaptığı çalışmalar sonucu 4 şüpheliyi tespit etmiş, şüphelilerden B.O. 16 Ekim'de gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.