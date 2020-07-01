Kırıkkale'de, insansız kara aracı fabrikası için zemin etüt çalışması başladı - Son Dakika

KIRIKKALE Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, insansız kara araçları üretiminin yapılacağı fabrika için zemin etüt çalışmalarının başladığını söyledi.
Başkan Varlı, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Şubat'ta Delice ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette, kente insansız kara taşıtı üretim merkezi kurulacağı müjdesini verdiğini hatırlattı. Bu müjdenin ardından Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortaklığında şirket kurulduğunu belirten Varlı, "Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurucu olduğu şirket, şu an itibarıyla resmen kuruldu. Silah İhtisas Sanayi Bölgesi'nde arsa tahsisi yapıldı" dedi.
Başkan Varlı ayrıca projede yerli ve millilik oranını en üst seviyede tutmak için gayret sarf edeceklerini kaydetti.