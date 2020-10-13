Kırıkkale'de kaçak içki operasyonunda gözaltındaki kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de kaçak içki operasyonunda gözaltındaki kişi serbest bırakıldı

13.10.2020 11:17
Kırıkkale'de kaçak içki operasyonunda gözaltındaki kişi serbest bırakıldı, System.String[]

Kırıkkale'deki kaçak içki satışına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Kırıkkale'deki kaçak içki satışına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kaçak alkol satışına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı Ali İhsan E, emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Ekipler, 11 Ekim'de kaçak alkol satışı yapıldığı ihbarı üzerine, Musa E. ve Ali İhsan E'nin iş yeri ve ikametlerine operasyon düzenlemiş, aramalarda, 59 tabanca fişeği, 2 kilo 900 kilogram ham anason olduğu değerlendirilen bitki, alkollü içki olduğu değerlendirilen sıvı, alkol kiti, etil alkol ve 9 sikke ele geçirmişti.

Operasyonda Ali İhsan E. gözaltına alınmıştı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de kaçak içki operasyonunda gözaltındaki kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

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