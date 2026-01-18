Kırıkkale\'de Kaçak Kazı Yaparken Yakalandılar

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 1. sit alanında kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çongar köyü mevkiinde bulunan 1. derece sit alanı Kültepe Tümülüsü'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgede yapılan kontrolde, S.P. (41) ile S.S. (46) isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Kazıda kullanıldığı değerlendirilen jeneratör, 2 kürek, 2 taş kırma makinesi, merdiven ve çeşitli ekipmanlara el konuldu. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - KIRIKKALE