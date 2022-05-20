Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce lise öğrencilerine yönelik "Güvenli Gençlik, Güvenli Gelecek" konulu seminer düzenlendi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, kentteki 23 lisede yaklaşık 2 bin öğrenciye eğitim verdi.
Seminerlerde, öğrencilerin eğitim hayatlarının devamı niteliğindeki üniversitelerde yeni bir hayata başlayacakları, gerek üniversite gerekse sosyal yaşamlarında terör örgütlerinin hedefi haline gelme olasılıklarının bulunduğu anlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de lise öğrencilerine 'Güvenli Gençlik, Güvenli Gelecek' semineri verildi - Son Dakika