Kırıkkale'de öğrencilerin karne sevinci - Son Dakika
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Kırıkkale'de öğrencilerin karne sevinci

17.06.2022 11:36
Kırıkkale'de öğrencilerin karne sevinci

Kırıkkale'de öğrencilerin karne sevinci Kırıkkale'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören 47 bin öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.

Kırıkkale'de öğrencilerin karne sevinci

KIRIKKALE - Kırıkkale'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören 47 bin öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.

Korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül 2021'de yüz yüze olarak başlatılan 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erdi. Kırıkkale'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 47 bin öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit nazir Elitok İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Karne öncesinde okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. Harmandalı oynayan öğrenci, üzerinde taşıdığı Türk bayrağını Vali Bülent Tekbıyıoğlu'na verdi.

Vali Tekbıyıkoğlu, öğrencilerle birlikte şehit isimlerinin yazılı olduğu saksıya çiçek dikti. Buradaki etkinliğin ardından Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, öğretmenler ve veliler, sınıflarda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Vali Tekbıyıkoğlu, öğrencilere karnelerinin yanında hediye de vererek hatıra fotoğrafı çekindi.

Tören sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, öğrencilerin tatilde eğitimlerden uzak kalmamalarını tavsiye etti.

Vali Tekbıyıkoğlu, "Bu senenin diğer senelerden farkı var. İnsanoğlunun başına 100 yılda bir gelen pandemiden sonraki ilk örgün eğitime başladığımız yıl. Çocuklarımızın uzak kaldıkları okullara tekrar kavuştu. Öğretmenlerimiz de yine aynı heyecan vardı. Bu sene yaklaşık 47 bin öğrenci karne sevinci yaşadı. Okulun örgün eğitimin hakkını vermek bir kenara tatilin de haklarını vermesine ve yine tatille beraber eğlence ile beraber eğitimlerinden de uzak kalmamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Kırıkkale'de öğrencilerin karne sevinci
Kırıkkale'de öğrencilerin karne sevinci
Kırıkkale'de öğrencilerin karne sevinci
Kırıkkale'de öğrencilerin karne sevinci

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Kaynak: İHA

Koronavirüs, Kırıkkale, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de öğrencilerin karne sevinci - Son Dakika

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