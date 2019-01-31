Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Patlama: 1 Ölü

Kırıkkale'de Patlama: 1 Ölü

42 dakika önce

Kırıkkale'de akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de Patlama: 1 Ölü, System.String[]
Kırıkkale'de akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti.

Olay, Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesindeki bir akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada İsmail Sönmez isimli bir işçi hayatını kaybetti. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:14 Kaynak: İHA

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