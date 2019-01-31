Kırıkkale'de Patlama: 1 Ölü
42 dakika önce
Kırıkkale'de akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti.
Kırıkkale
'de akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti.
Olay, Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesindeki bir akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada İsmail Sönmez
isimli bir işçi hayatını kaybetti. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:14 Kaynak: İHA
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