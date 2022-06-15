Kırıkkale'de sağlık çalışanlarından iş bırakma eylemi

Kırıkkale'de Hekim-Sen, Hekim Birliği ve Tabip-Sen üyeleri 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Hekim-Sen Kırıkkale Temsilcisi Dr. Neslihan Şebin, Yüksek İhtisas Hastanesi poliklinik önünde grup adına yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19 salgını döneminde hayatını kaybeden hekim ve sağlık çalışanlarına rahmet diledi.

Hekimler olarak günlerce iş bıraktıklarına dikkati çeken Şebin, "Ne istediğimizi anlattık ve anlaşıldık, bundan eminiz. Lakin ısrarla görmezden, duymazdan gelinmeye çalışılıyoruz. Bizler çığırtkan bir grup değiliz. Bizler bu mesleğin kutsallığına ölesiye inandık. Hekim arkadaşlarımızın hiç şüphesi olmasın ki bu mücadeleyi kazanacağız." diye konuştu.

Sendika üyeleri, basın açıklamasının ardından dağıldı.