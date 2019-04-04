Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Sazlık Yangını

Kırıkkale'de Sazlık Yangını

20 dakika önce

KIRIKKALE'de, millet bahçesi yapılması planlanan sazlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırıkkale'de Sazlık Yangını, System.String[]
KIRIKKALE'de, millet bahçesi yapılması planlanan sazlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Bahşili ilçesinde Kızılırmak'ın kenarında bulunan sazlık alanda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, akarsu kenarındaki yangına ulaşmakta güçlük çekti. Millet bahçesi yapılması planlanan alandaki yangın, itfaiye erlerinin uğraşları sonucu söndürüldü.

- Kırıkkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:20 Kaynak: DHA

İtfaiye, Kızılırmak, Kırıkkale, Güncel
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