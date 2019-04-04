Kırıkkale'de Sazlık Yangını

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Yanan Çatıya Damacana ile Müdahale Etmeye Çalıştı

Ekrem İmamoğlu'ndan Bir Seçim Açıklaması Daha: Sonucu Değiştirecek Bir Husus Yok