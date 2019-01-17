Kırıkkale'de "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi"

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Çok Amaçlı Spor Salonunda gençlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Çok Amaçlı Spor Salonunda gençlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.



Programa gençlik liderleri, kamp liderleri, antrenörler, kurum personeli, Kırıkkale Gençlik Merkezi üye ve gönüllü gençleri katıldı. Proje kapsamında Kırıkkale Gençlik Merkezleri tarafından yürütülen akademi çalışmaları ve kulüp faaliyetleri katılımcılara tanıtmak ve aktif katılımlarını sağlamak için faaliyet stantları kuruldu.



Etkinlikte; gençlerin el becerilerinin geliştirecekleri resim, ebru standı kültür ve sanat yarışmalarımızda derece alan gençlerimizden şiir dinletisi, birlik ve beraberliğin simgesi olan halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi, zeka ve akıl oyunları stantları ile spor branşlarımızdan masa tenisi, dart, basketbol ve badminton ile spor standı kuruldu. Ayrıca geleneksel sokak oyunları ile eğlenceli anlar yaşandı.



Kırıkkale Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Nizamettin Yeşilyurt yaptığı açıklamada, "Bu güzel projede asıl amacımız gençlerimizin sosyal medya bağımlılığı azaltarak onları toplumla bir araya getirerek milli ve manevi değerlerimizle sosyalleştirmek; sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak, Gençlik Merkezlerimizin yürütmüş olduğu tüm faaliyetleri tanıtmaktır. Projemizin ana teması birlik ve beraberlik olup yıl içerisinde dört defa düzenlenecektir. İlkini gerçekleştirdiğimiz etkinlik sırasıyla 21 Nisan 2019, 7 Temmuz 2019 ve 6 Ekim 2019 tarihlerinde aynı tema kapsamında yapılacaktır. Sayın Bakanımızın talimatları ile 2019 yılı gönüllülük yılı ilan edilmiştir. Bu vesile ile tüm gençlerimizi Gençlik Merkezlerimizin gönüllük faaliyetlerine katılmaya davet eder, programda emeği geçen ve katılımları ile bizleri mutlu eden gençlerimize teşekkür ederim" dedi. - KIRIKKALE

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