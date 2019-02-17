Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Su Kanalına Düşen Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de Su Kanalına Düşen Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

1 saat önce

KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, su kanalına düşerek ters döndü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de Su Kanalına Düşen Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı, System.String[]
KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, su kanalına düşerek ters döndü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. 

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 06 U 0212 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu su kanalına düşerek ters döndü. Otomobilde sıkışan sürücü M.D. ile araçtaki bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan ağır yaralı M.D.'yi uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden kurtardı. Ağır yaralanan M.D. ile otomobildeki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kırıkkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:34 Kaynak: DHA

Bahçelievler Mahallesi, Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahte Fatura Ödeme Merkezlerine Dikkat! Paranız Boşa Gidebilir Yargıtay, Türkiye'nin İlk Yerli Otomobili "Devrim" ile İlgili Kararını Verdi

KKTC'de Yakalanan 2 FETÖ Üyesi Türkiye'ye İade Edildi Yılmaz Vural'ın, İYİ Partiden Belediye Başkan Aday Olacağı İddia Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 05:05:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Su Kanalına Düşen Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]