Kırıkkale'de Tezhip, Çini ve Ebru Sergisi Açıldı

Kırıkkale
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerince hazırlanan tezhip, çini ve ebru sergisi açıldı.
İl Müftlüğü fuaye alanındaki serginin açılışı, CHP
Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal
, Vali Yunus Sezer
ve eşi Canan Sezer, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Ulusoy, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Süreyya Kılıç, İYİ Parti
Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mahir Yılmaz
tarafından yapıldı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kılıç, burada yaptığı açıklamada, sergide, 30 tezhip tablosu, 200 çini objesi ve çok sayıda ebru çalışmasının bulunduğunu söyledi.
İnsanlık tarihi kadar eski bir maziye sahip olan süsleme sanatının, ilk çağlardan günümüze kadar topluluklar halinde yaşayan insanların sosyalleşme süreçlerinin temel taşı olduğunu dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:
"Türk toplumunun sosyal, kültürel ve günlük yaşamında belirleyici bir unsur olan sanat, toplumu bir arada tutan, örf, adet, gelenek, görenek ve kültürel yapıyla bir bütündür. Kültürü oluşturan, geliştiren ve gelecek nesillere aktaracak olan sanat, bu varoluşla birlikte toplumun yapısına has bir tarz oluşturur. İşte bu bağlamda, Orta Asya
'dan Anadolu coğrafyasına göç eden bu kültür, tezhip, hat, minyatür, cilt, çini, halı ve dokumacılık gibi pek çok kadim sanatı da meydana getirmiştir. Türklerin geleneklerine, kültürlerine, yaşam tarzına ve inanışlarına göre şekil alan bu sanatlar, geniş topraklara yayılarak gelişmiş ve yüzyıllarca varlığını sürdürmüştür."
Protokol üyeleri, açılışın ardından sergiyi gezerek, eserler hakkında bilgi aldı.