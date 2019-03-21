Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Tezhip, Çini ve Ebru Sergisi Açıldı

Kırıkkale'de Tezhip, Çini ve Ebru Sergisi Açıldı

34 dakika önce

Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerince hazırlanan tezhip, çini ve ebru sergisi açıldı.

Kırıkkale'de Tezhip, Çini ve Ebru Sergisi Açıldı, System.String[]
Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerince hazırlanan tezhip, çini ve ebru sergisi açıldı.

İl Müftlüğü fuaye alanındaki serginin açılışı, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Vali Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Ulusoy, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Süreyya Kılıç, İYİ Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mahir Yılmaz tarafından yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kılıç, burada yaptığı açıklamada, sergide, 30 tezhip tablosu, 200 çini objesi ve çok sayıda ebru çalışmasının bulunduğunu söyledi.

İnsanlık tarihi kadar eski bir maziye sahip olan süsleme sanatının, ilk çağlardan günümüze kadar topluluklar halinde yaşayan insanların sosyalleşme süreçlerinin temel taşı olduğunu dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

"Türk toplumunun sosyal, kültürel ve günlük yaşamında belirleyici bir unsur olan sanat, toplumu bir arada tutan, örf, adet, gelenek, görenek ve kültürel yapıyla bir bütündür. Kültürü oluşturan, geliştiren ve gelecek nesillere aktaracak olan sanat, bu varoluşla birlikte toplumun yapısına has bir tarz oluşturur. İşte bu bağlamda, Orta Asya'dan Anadolu coğrafyasına göç eden bu kültür, tezhip, hat, minyatür, cilt, çini, halı ve dokumacılık gibi pek çok kadim sanatı da meydana getirmiştir. Türklerin geleneklerine, kültürlerine, yaşam tarzına ve inanışlarına göre şekil alan bu sanatlar, geniş topraklara yayılarak gelişmiş ve yüzyıllarca varlığını sürdürmüştür."

Protokol üyeleri, açılışın ardından sergiyi gezerek, eserler hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:27 Kaynak: AA

Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi, Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava MHP Lideri Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti Seçmenine Açık Çağrı: Bu Oyuna Tepki Gösterin Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı Tarafından Görevden Alındı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 1,5 Katrilyon TL Katkı Sağlayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 16:01:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Tezhip, Çini ve Ebru Sergisi Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]