Kırıkkale\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Z.U. idaresindeki 71 AY 809 plakalı otomobil, Doğanay Mahallesi Doktorlar Sitesi kavşağında H.İ.E'nin kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden Z.U. ile aynı araçtaki T.U. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
