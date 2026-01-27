Kırıkkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Kırıkkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kırıkkale\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
27.01.2026 00:44
Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, sağlık durumu iyi.

Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Eski Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. yönetimindeki 59 ADH 959 plakalı otomobil ile S.G. idaresindeki 06 DGR 842 plaka otomobil çarpıştı. Kazada her 2 sürücü de yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırıkkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
00:06
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
