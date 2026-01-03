Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 150 Ecstasy Ele Geçirildi - Son Dakika
Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 150 Ecstasy Ele Geçirildi

03.01.2026 21:06
Kırıkkale'de durdurulan araçta 150 ecstasy bulundu, 1 şüpheli tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de narkotik ekiplerince durdurulan bir araçta 150 adet ecstasy ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 150 adet ecstasy ele geçirildi. Araçta bulunan S.S., B.Y. ve B.T. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.S., "uyuşturucu ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

