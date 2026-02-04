Kırıkkale Marketindeki Patlama Anı Kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Kırıkkale Marketindeki Patlama Anı Kamerada

Kırıkkale Marketindeki Patlama Anı Kamerada
04.02.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Yahşihan'da bir markette soğutuculu dolapta meydana gelen patlama paniğe yol açtı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir markette soğutuculu reyon dolabında meydana gelen patlama anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir markette meydana gelen patlama paniğe sebep oldu. Soğutuculu reyon dolabının radyatör kısmında yaşanan patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sırasında market sahibi ile içeride bulunan arkadaşı büyük korku yaşadı. Patlamanın ardından dolapta maddi hasar oluştu.

Sohbet etmek için arkadaşının marketinde bulunduğunu ifade eden Muhammed Osman Yöney, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın adeta bomba gibi olduğunu söyledi. Dolabın içindeki bazı parçaların bilye gibi fırlayarak vücuduna isabet ettiğini anlatan Yöney, "Sohbet etmek için arkadaşımın marketine gelmiştim. Bilgisayar başında müzik açtım, arkadaşım da dükkan içerisinde geziniyordu. Bir anda patlama sesiyle karşı karşıya kaldık. Patlama o kadar şiddetliydi ki gerçekten bir bomba gibi patladı. Gaz sıkışmış galiba" dedi.

Hayatında ilk kez böyle bir olay yaşadığını belirten Yöney, "Ben hayatımda ilk kez bir dolabın bu kadar gürültülü şekilde patladığını görüyorum. Ses şiddeti çok yüksekti. Kulaklarımız adeta çınladı, kafamız ağrıdı. Olayda büyük şok geçirdik. Sonrasında kamerayı izlerken de güldük. Allah korudu dedik. O anki halimize sonradan güldük" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırıkkale, Yahşihan, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale Marketindeki Patlama Anı Kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 11:53:49. #7.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale Marketindeki Patlama Anı Kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.